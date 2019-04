Grave incidente a Palermo in via Marinai Alliata nei pressi di via Venere. Il traffico è letteralmente impazzito nella zona.

Secondo i primi testimoni ci sarebbe un ferito che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Un ragazzo a bordo di uno scooter è finito contro un’auto. Il giovane studente è stato trasportato in ospedale.

I rilievi sull’incidente sono eseguiti dall’infortunistica.