Simulazione incidente aereo

Simulazione d’emergenza all’aeroporto Falcone-Borsellino. Circa un’ora di stop al traffico aereo all’aeroporto internazionale di Palermo, la causa: un’esercitazione riguardo il piano d’emergenza aeroportuale (Pea). Dalle 12 fino alle 13 diversi attori hanno partecipato alla simulazione affinché si testassero tutti i procedimenti da mettere in atto in caso di un’eventuale allarme. L’aeroporto è stato chiuso per un’ora senza ripercussioni al traffico aereo.

Lo scenario ha previsto un incidente aereo in mare per un’avaria al sistema idraulico a un veivolo ATR42, a una distanza dalla costa di 1,62 miglia. A bordo 20 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Oltre un centinaio le comparse.

All’esercitazione hanno partecipato Gesap, Enav, Enac, forze dell’ordine, prefettura, capitaneria di porto, vigili del fuoco, croce rossa, Usmaf, 188 Arn.

Like this: Like Loading...