Attimi di paura a Borgo Vecchio, scontro auto-moto in via Enrico Albanese

Pietro Minardi di

18/11/2023

Attimi di paura questo pomeriggio in via Enrico Albanese, arteria stradale del quartiere Borgo Vecchio, a Palermo. Intorno alle 16, si è verificato un violento scontro fra un auto e una moto in transito nei pressi della sede di Riscossione Sicilia. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi di soccorso, quelli delle forze dell’ordine e il personale di Interventa. Il conducente dell’automobile, un uomo di 49 anni, è stato portato all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Strada chiusa parzialmente al traffico

In seguito all’impatto, i due mezzi hanno riportato diversi danni. Sono diversi i pezzi di carrozzeria sparsi sulla sede stradale. Fatto per il quale una parte di via Enrico Albanese risulta chiusa al traffico, in attesa dell’arrivo dell’infortunistica stradale. In particolare, è stata delimitata l’area fra gli incroci con via Leonardo Ximenez e via Ugo Bassi. Saranno i tecnici a ricostruire l’accaduto, anche se fra le ipotesi sul tavolo si palesa un possibile tentato furto del mezzo a due ruote, finito poi male.

Seguiranno aggiornamenti