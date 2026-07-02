Incidente ferroviario sulla linea Messina – Palermo, località Cefalù contrada Vallone di Falco. Un treno si è scontrato con un autocarro. Stanno intervenendo i vigili del fuoco.

Al momento non si hanno notizie di feriti, solo danni materiali ai mezzi di trasporto. La tratta ferroviaria è interrotta. sono arrivati gli agenti della Polfer e i sanitari del 118.

Fortunatamente il treno coinvolto nell’incidente era vuoto. L’autista dell’autocarro è riuscito a scendere dal mezzo prima dell’impatto con il treno.

Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per controlli del caso. Sul treno erano presenti solo due macchinisti, risultati illesi.  Le cause sono in fase di accertamento.

 
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