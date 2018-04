Indagano gli agenti della sezione infortunistica

Incidente stradale ieri a Palermo. Aristide Tamajo, esponente politico e padre del deputato regionale Edy Tamajo è stato investito ieri mentre si trovava in via Castelforte mentre era in sella ad una bici.

E’ stato falciato ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia.

A dare la notizia su Facebook è lo stesso figlio. “Carissimi amici, – ha scritto Edy – a seguito delle tantissime chiamate ricevute.

Vi comunico che mio padre è stato investito in via Castelforte mentre era in bici. Si è fratturato il gomito ed attualmente è a Villa Sofia in attesa di sviluppi! Vi aggiorno! State tutti sereni e tranquilli”.