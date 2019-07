I rilievi della polizia municipale

Incidente in via Dante a Palermo. Una donna di 65 anni è stata investita da un pullman turistico in via Brunetto Latini angolo via Dante.

La ferita è in gravi condizioni ed è stata trasportata dai sanitari al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica per stabilire le responsabilità. Pare che l’incidente sia avvenuto sulle strisce pedonali come avrebbero dichiarato alcuni testimoni sentiti dagli agenti della polizia municipale.