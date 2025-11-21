Traffico paralizzato in entrata a Palermo. Un grave incidente in viale Regione Siciliana a Palermo, poco prima dell’ex rotonda di via Oreto. Nello scontro che ha coinvolto tre auto, una Lancia Ypsilon, una Fiat Cinquecento X e una Mercedes, sono rimaste ferite tre persone.

L’impatto, avvenuto in direzione del capoluogo, è stato violentissimo. I conducenti sono stati estratti dai mezzi dai vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia municipale. I feriti sono un ragazzo e due donne, rispettivamente di 24 , 51 e 45 anni.

L’incidente ha provocato pesantissimi rallentamenti alla circolazione: lunghe code si registrano a partire da Villabate e lungo l’autostrada A19. In corso i rilievi per accertare la dinamica.

Incidente in piazza Indipendenza, auto contro distributore di benzina

Un’auto è uscita fuori strada ed è andata a sbattere in piazza Indipendenza contro una colonnina di un distributore di benzina Eni, di fronte alla caserma.

Il conducente dell’auto non ha riportato ferite. In strada si è riversato del carburante. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.