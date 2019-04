Intervento dei vigili del fuoco

Tantissima paura per un automobilista in via Regione Siciliana e per i passeggeri del Tram. Uno scontro tra un mezzo dell’Amat e una vettura questo pomeriggio all’altezza di via Portello.

Il mezzo pubblico è rimasto incastrato con l’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i binari e consentire la ripresa del servizio fermo in quella linea per diverso tempo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti. Per loro tanta paura.

La linea 4 è rimasta bloccata. Nell’impatto il tram è uscito fuori dalle rotaie.

Lo scontro il direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione una coppia di coniugi anziani dalla corsia centrale ha deviato per entrare nella parallela esterna proprio mentre passava il tram. Il segnale del semaforo era già in rosso per l’auto.

“Sospensione linea 4 a causa incidente – dicono dall’Amat – Trazione elettrica tratto Vignicella/Portello linea 4 disalimentata. Intervento squadra tecnica per valutazione danni infrastruttura, catenaria e palo di sostegno”.