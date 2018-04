Incidente in viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano. Un uomo di cui non si conosce ancora l’identità è finito sotto il tram.

In base ad una prima ricostruzione l’uomo non era del tutto lucido. Nello scontro l’uomo ha sbattuto la testa.

È intervenuto il 118, che ha trasportato l’uomo al Trauma Center di Villa Sofia: è in codice giallo.

Secondo alcuni testimoni il ferito ha perso molto sangue.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti e quelli della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire quanto successo.