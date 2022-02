Nuova tragedia a Palermo. Incidente mortale questa mattina a Palermo. Un giovane in sella a una moto ha perso la vita intorno alle 9,30 in via Nicolò Azoti, la vecchia via dell’Ermellino, a pochi passi dal ponte che collega viale Regione Siciliana con Bonagia.

Fatale l’impatto con un autocarro.

Sono intervenuti agenti dell’infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti di polizia e i carabinieri. I sanitari del 118 hanno constatato la morte.