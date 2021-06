Incidente mortale sulla statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Polizzi Generosa (km 46) in provincia di Palermo, a causa di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

Nello scontro frontale tra una moto Kawasaki e una vettura Renault sulla statale 120 nella zona di Castellana Sicula è morto Michele Librizzi, 44 anni, residente ad a Castellana Sicula.

Nell’impatto è rimasta ferita una palermitana di 59 anni, trasportata nell’ospedale di Petralia Sottana. Librizzi è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. I rilievi per accertare la responsabilità sono condotti dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana. Librizzi, sposato e fruttivendolo di Alimena, era uscito con un gruppo di motociclisti.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con deviazioni agli svincoli di Tremonzelli e Polizzi Generosa.

Nell’incidente, che ha coinvolto un’auto e una moto, una persona è morta.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.