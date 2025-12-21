Una notte di dolore ha sconvolto Palermo. Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle tre di notte in viale Diana, all’interno del parco della Favorita, costando la vita a un giovane di soli 18 anni, Giuseppe Filippone.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, il giovane si trovava a bordo dell’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita schiantandosi violentemente contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. L’impatto è stato estremamente violento, trasformando l’abitacolo in un groviglio di lamiere.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere dell’auto. Una volta liberato, Giuseppe Filippone è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno tentato le prime manovre di rianimazione sul posto.

Il decesso in ospedale

Il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i tentativi di salvargli la vita, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi: il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le autorità sono ancora impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e capire se nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi o se si sia trattato di un’uscita di strada autonoma.