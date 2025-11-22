Incidente mortale sulla Palermo Sciacca nella zona di Roccamena. Il bilancio è pesantissimo: un morto e tre feriti. Stanno intervenendo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Una vettura si è cappotta. Nella zona pioveva a dirotto e le temperature sono molto basse,

Lo scontro è avvenuto al chilometro 44, all’altezza dello svincolo per Camporeale. Tre le auto coinvolte nello schianto. Il bilancio è pesantissimo: un morto e tre feriti.

E’ di un morto e cinque feriti il bilancio dell’incidente che ha visto coinvolto tre auto sulla statale Palermo Sciacca all’altezza dello svincolo di Roccamena.

La vittima è un ragazzo di 18 Kevin Di Paola, mentre una giovane di 20 D.ML. è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia al trauma center dopo essere stata intubata e stabilizzata.

Le sue condizioni sono gravissime. Altri quattro feriti non gravi sono stati trasportati al Policlinico e Civico. Sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campofiorito e Giuliana.

Secondo una prima ricostruzione lo scontro è avvenuto tra una Fiat Grande Punto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca e una Fiat 500. Nello scontro è stata coinvolta anche una Peugeot, che procedevano in direzione Palermo.