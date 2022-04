Altro incidente nella zona di Carini. Dopo quello costato la vita a Herik Scalavino. Un anziano che guidava una Peugeot 208 (con targa straniera), per cause ancora da accertare, si è ribaltato con la sua auto mentre percorreva la via Magellano – vicino villa Maura – ed è rimasto ferito.

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento volontario, che hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre dall’abitacolo l’uomo (di cui non si conoscono le generalità).

Un’ambulanza del 118 lo ha poi trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia, dove i sanitari gli hanno prestato le prime cure. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

In corso i rilievi dei carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.