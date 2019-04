Intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale

E’ di tre feriti, di cui uno grave trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico il bilancio di un incidente tra due camion e una vettura sull’autostrada Palermo Catania tra Altavilla Milicia e Trabia.

Il conducente di uno dei mezzi pesanti è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso con l’elicottero del 118. Il figlio che viaggiava nello stesso camion è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese insieme all’automobilista di una Fiat Punto. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale i vigili del fuoco e il personale dell’Anas.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che in pochi minuti ha mandato in tilt il traffico.

“Si registrano code fino a 6 chilometri. Consigliamo agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi”, spiegano dalla polizia stradale. “Il traffico in direzione Catania è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli Altavilla e Trabia – dicono dall’Anas – e il nostro personale è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile”.

A restare feriti, sebbene in maniera più lieve, anche i conducenti dell’auto e dell’altro camion. I sanitari del 118 hanno prestato loro le prime cure, programmando nel frattempo con la sala operativa il trasporto in ospedale dell’autotrasportatore che si trova in condizioni più gravi.