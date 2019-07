Bloccato anche il treno per Punta Raisi

Incidente stradale sulla Palermo Mazara del Vallo tra le galleria di Isola delle Femmine e Sferracavallo. L’incidente è in direzione dell’aeroporto.

Si sono formate lunghe code. L’incidente, un tamponamento che ha coinvolto almeno tre autovetture, ha generato quattro chilometri di coda.

Ci sono gli uomini della polizia stradale, le squadre dell’Anas e i sanitari del 118 per i feriti. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità.

Anche il treno da Palermo a Punta Raisi è bloccato per motivi tecnici. per circa 4 ore. Secondo quanto ricostruito da Rete Ferroviaria Italiana e da Trenitalia, ci sarebbe stato un guasto (una cosiddetta anomalia di contatto) alla stazione Vespri che di fatto ha interrotto la linea tra l’aeroporto Falcone-Borsellino e il capoluogo siciliano.

Dalle ore 14.38 ripresa la normale circolazione, ma i disagi non sono stati pochi, con rallentamenti fino 15′ per 5 Regionali, 12 Regionali cancellati e 10 treni limitati. Sono stati attivati dei bus sostitutivi tra la stazione Centrale e Notarbartolo.