Non lontano da piazza Verdi

Impatto tra un autobus ed un’ambulanza in via Cavour, nel cuore di Palermo. Per cause ancora da accertare si è verificato un impatto tra i due mezzi all’altezza della Feltrinelli, poco dopo la Banca d’Italia in direzione piazza Verdi. Disagi e rallentamenti al traffico.

Notizia in aggiornamento