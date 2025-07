Drammatico schianto tra un’auto e una moto in via Roma. Si prega per Salvo Vicari e Loreto Fiorentino, coinvolti in un grave incidente all’angolo con via Trieste: una lancia Musa, guidata da un uomo di 42 anni e risultato poi positivo all’alcol test, avrebbe svoltato senza dare precedenza investendo uno scooter Honda Sh con a bordo un 18enne e un 35enne.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, lo scooter procedeva lungo via Roma in direzione piazza Giulio Cesare, mentre l’auto proveniva da via Trieste. L’impatto è stato molto violento: il passeggero dello scooter è stato sbalzato per circa dieci metri, mentre il conducente è rimasto incastrato sotto la vettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Civico e al Policlinico, dove si trovano attualmente ricoverati in prognosi riservata.

Automobilista positivo all’alcol test

L’automobilista è stato sottoposto ad alcol test, che ha rilevato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, superiore al limite consentito. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Comunità in apprensione per Nicasio e Salvo

Sono in apprensione i parenti e gli amici di Nicasio e Salvo, vittime dell’incidente stradale in via Roma. Tantissimi i messaggi di speranza per i due giovani ricoverati presso l’ospedale civico di Palermo: “Facebook mi chiede a cosa sto pensando; a te vita nostra, sto proprio pensando a te! Le nostre menti e i nostri cuori sono tutti con te amore nostro. Stai combattendo la partita più difficile… Quella che devi vincere! La Stai combattendo da grande campione e con la forza di un leone. E noi preghiamo, Dio è con te e non ti abbandona in questa battaglia vita mia, tutti noi siamo con te. Corri campione e vinci, noi siamo qui e ti aspettiamo, siamo tutti con te. Svegliati vita che hai ancora tanto da fare, tanti sogni da realizzare. Lorè sei prezioso per ogni singola persona che ti ha conosciuto. Svegliati vita” scrive in un post Maurizio Balisteri.

Con il fiato sospeso, in tanti hanno scelto di dedicare ore di preghiere e silenziosa vicinanza ai due amici ancora ricoverati: “Salvo vicari e Loreto fiorentino. Il signore vi deve aiutare non meritate tutto questo 2 perle! Non mollate ragazzi!” scrive Daniel Plomo

Poi ancora: “I tuoi compagni e amici ESFO, ti aspettiamo a braccia aperte, continuiamo a pregare, Dio dice chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto , e dove si riuniscono due o tre persone nel mio nome io sarò con loro , concordi nella preghiera uniti nella fede , la famiglia della scuola superiore professionale ESFO non mancherà nella supplica a Dio Padre perché possa Loreto guarire , rimettendoci alla volontà di Dio col FIAT ( sia fatta la tua volontà) Spirito Santo scendi con potenza su Loreto , benedici, perdona e guarisci , tu che sei il Dio dell’impossibile mostraci i tuoi prodigi e le meraviglie della tua infinita grandezza, Gesù dice vegliate e pregate , e chiunque nominerà il mio nome sarà salvato, si perché nel nome di Gesù c’è salvezza, Gesù colui che salva , e ogni ginocchio davanti a Dio si pieghi in cielo ,in terra e sottoterra, perché Gesù è il Signore , alleluia alleluia. Amen” rivolge una preghiera Vita Rubino.