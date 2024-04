Incidente la scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Ugo La Malfa, prima di imboccare l’autostrada in direzione Trapani. Traffico in tilt e sul posto quattro ambulanze. Un’auto, sembra dopo essersi scontrata con un altro mezzo, ha finito la sua corsa ribaltandosi. Illeso il conducente. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità. Il traffico in uscita è rimasto paralizzato per alcune ore.

Lo scontro furgone – bus ieri a Palermo

Scontro autobus furgone in via Libertà a Palermo. La vettura della linea 101 è stata colpita dal mezzo. A bordo diversi passeggeri. Per loro un po’ di paura, ma non sembra che ci siano feriti. L’incidente in via Libertà ad angolo e via Filippo Cordova. Sono intervenuti i tecnici dell’Amat per portare via il mezzo e gli agenti della polizia municipale per stabilire le responsabilità dello scontro.

L’incidente a Messina

Incidente a Messina, dove due tram Atm si sono scontrati al capolinea Bonino Gazzi. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei conducenti ha perso il controllo del trame ed è uscito dai binari andandosi a scontrare contro l’altro mezzo. A causare l’incidente pare sia stato un malore accusato dall’uomo, soccorso dai sanitari e trasportato al Policlinico.

Disagi per i passeggeri

Non si registrano feriti, poiché al momento dell’incidente non erano presenti passeggeri a bordo dei due tram. Il servizio è stato sospeso da Villa Dante al capolinea Sud, in entrambe le direzioni, mentre il resto della tratta è regolarmente aperta. I tram hanno ripreso a circolare una volta terminati i lavori delle squadre dei tecnici che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Tanti disagi per i passeggeri che a Messina utilizzano quotidianamente il servizio tranviario. L’Atm, l’azienda che gestisce il servizio, ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e verificare i danni provocati alle due vetture.

Gli incidenti a Palermo

Misterioso incidente a Palermo. Un uomo sembra sia stato investito da un tram in corso dei Mille, nei pressi dell’istituto alberghiero Piazza, poco distante dal capolinea dei mezzi. La vittima dell’incidente sarebbe rimasta incastrato tra le rotaie e il muretto che costeggia i binari e , al passaggio del tram, avrebbe riportato varie ferite. Non un investimento diretto e frontale, dunque. Il malcapitato sembra sia stato soccorso da un automobilista di passaggio che avrebbe assistito alla scena e portato all’ospedale Buccheri La Ferla dallo stesso automobilista. “Sono stati mandati i soccorsi – dicono dall’Amat – ma nessuno è stato trovato nei pressi dell’incidente. Abbiamo recuperato le immagini per ricostruire quanto successo e stabilire le responsabilità”. Dopo una lunga sequenza di incidenti soprattutto con danni ai mezzi e qualcuno anche alle persone, sequenza che aveva riguardato un lasso di tempo contenuto, gli incidenti lungo le rotaie erano parecchio diminuiti fino quasi a sparire.