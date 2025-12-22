I ladri sono entrati nell’ufficio dei parlamentari M5S Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua in viale Francia 11 a Palermo. Hanno forzato la finestra. Un tentativo di furto strano.

Non sono stati portati via computer, panettoni, regali, né oggetti di valore, ad eccezione di un vecchio orologio da polso. Un cassetto è stato trovato aperto.

È in corso una verifica per capire se siano stati rubati documenti.

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi. Le indagini sono condotte dagli agenti della digos.