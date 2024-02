Nuovo cambio all’Assemblea regionale siciliana Ars. I giudici d’appello del tribunale di Palermo hanno respinto il ricorso del deputato Davide Maria Vasta eletto nella lista denominata “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord” perché ineleggibile.

Al suo posto entra in assemblea Salvatore Giuffrida, primo dei non eletti, che assistito dagli Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giovanni Verga aveva chiesto al tribunale di Palermo di accertare l’ineleggibilità di Vasta e di dichiararlo decaduto dalla carica di deputato regionale.

I legali hanno sostenuto che Davide Maria Vasta non si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione, con delega per la gestione del personale, di Cot società cooperativa anche oltre il termine di dieci giorni dalla data prevista per la convocazione dei comizi elettorali del 25 settembre 2022.

In primo grado il tribunale ha accolto il ricorso visto che la Cot società cooperativa ha intrattenuto rapporti contrattuali con soggetti pubblici, e che, la cooperativa è stata destinataria di un’autorizzazione regionale per la produzione di pasti e piatti pronti, ed un’autorizzazione di natura igienico sanitaria per l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti a base alimentare. Adesso la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado.