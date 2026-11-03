Il papocchio è stato servito. I cantieri di via Ernesto Basile appena riaperti sono stati chiusi. Pare che la causa sia dovuta alle piogge e ai lavori non fatti proprio a regola d’arte.

Parte della carreggiata in uscita verso viale Regione Siciliana è stata chiusa di nuovo perché la strada appena riasfaltata alla meno peggio è sprofondata a causa delle intese piogge di questi giorni.





















L’effetto un caos terribile. “Le ambulante e i mezzi di soccorso non riescono a passare. Gli automobilisti sono tutti bloccati per ore. Un inferno – racconta un commerciante – Il traffico paralizzato in via Ernesto Basile ha effetti anche in viale Regione Siciliana dove le auto non riescono ad entrare e uscire da via Ernesto Basile”.

Uno degli assi fondamentali che collega la circonvallazione al centro della città è al centro di diversi interventi. Numerosi i restringimenti. Alcuni riaperti nei giorni scorsi sono stati richiusi.

“E’ davvero impossibile – dice un residente – sono mesi che viviamo in questo incubo. Sono partiti i lavori per il raddoppio del ponte Corleone ed è stata chiusa l’accesso da via Gustavo Roccella per raggiungere la circonvallazione e contemporaneamente sono partiti i lavori in via Ernesto Basile. Per uscire e raggiungere la circonvallazione ogni giorno si impiega un tempo infinito. Oggi la situazione è ancora più drammatica del solito”.

Nessuno al momento sembra avere reale contezza di quanto sta succedendo. “Noi cittadini siamo abbandonati a noi stessi – aggiunge un altro residente – E’ un inferno. Una situazione insostenibile. E’ tra l’altro impossibile segnalare quanto sta avvenendo. Una follia non amministrata da nessuno”.