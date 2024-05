Il nuovo progetto

Valorizzare l’artigianato siciliano in modo innovativo è possibile con il nuovo progetto “Visitor Center“, ideato da Confartigianato Sicilia. L’isola si prepara ad accogliere un nuovo approccio al turismo, un’iniziativa che punta a promuovere l’alto artigianato in modo attuale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e accogliente per scoprire l’isola e la sua cultura.

La presentazione del progetto si è svolta nella sala Belvedere della camera di commercio, con la partecipazione di Upskill 4.0, spin-off dell’università Ca’ Foscari Venezia incaricato dalla Confartigianato Sicilia di realizzare il “Visitor Centre”. Tale, si propone di essere una porta d’accesso innovativa per far conoscere il patrimonio artigianale della Sicilia, utilizzando installazioni multimediali di forte impatto emotivo per guidare i visitatori in un percorso di scoperta unico.

Cos’è il “Visitor Center”

Grazie a questa iniziativa, i turisti avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’enorme patrimonio culturale custodito e rinnovato dai maestri artigiani siciliani. In particolare, il progetto prevede la suddivisione del “Visitor Center” in tre spazi distinti: dalla proiezione di contenuti immersivi sulla cultura siciliana alla presentazione della storia dietro ai prodotti artigianali, fino ad arrivare a momenti interattivi che permetteranno ai visitatori di toccare fisicamente i prodotti, acquistarli o prenotare visite guidate nelle botteghe artigiane.

Ottanta aziende siciliane sono coinvolte in questo progetto pilota, tra cui Arte pupara di Daniel Mauceri di Ortigia, Ciocofficina di Noto, Campisi Conserve di Marmemi, Caseificio Valvo di Enna, Magma Luxury di Enna, Idealcaffè Stagnitta di Palermo, Ceramicando di Palermo, Laboratorio Mosaici Le Absidi di Monreale. Il coinvolgimento di giovani talenti dell’università Ca’ Foscari Venezia e degli esperti di realtà virtuale dello studio Vitruvio Virtual Reality, ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa ambiziosa e lungimirante.

“Oggi è il secondo passo concreto del nostro “Visitor center”, dalle parole ai fatti – hanno dichiarato Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sicilia – è un progetto ambizioso, lungimirante, al passo con i tempi”.

Il punto di vista di Upskill 4.0

Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0, ha sottolineato l’importanza di facilitare l’incontro tra l’energia e l’intelligenza dei giovani studenti e le aziende artigiane siciliane. “Il prototipo sviluppato per il “Visitor Center” utilizza in modo innovativo le tecnologie digitali, creando uno spazio di grande raffinatezza emotiva che rappresenta un primo accesso al ricco patrimonio culturale dell’isola – ha dichiarato Stefano Micelli – questo rappresenterà un primo accesso al ricco patrimonio culturale della Sicilia, custodito e rinnovato con maestria dagli artigiani siciliani”.

Cos’è Upskill 4.0

Upskill 4.0 si pone come punto di riferimento per lo sviluppo di progetti di innovazione 4.0 rivolti ad imprese, organizzazioni e territori. Grazie alla collaborazione con giovani talenti provenienti dagli Its e dalle università, l’azienda di propone di valorizzare le competenze emergenti e promuovere soluzioni innovative nel panorama economico e sociale.

Attraverso la metodologia del design thinking, Upskill 4.0 accompagna da studenti e imprese nel processo di creazione di prototipi innovativi, favorendo la sperimentazione di soluzioni originali che anticipano le scelte di investimento. L’obiettivo principale è quello di favorire la nascita di progetti all’avanguardia che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle realtà coinvolte.

