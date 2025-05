A partire da giovedì 29 maggio, l’INPS di Palermo modificherà la sede dedicata al ricevimento del pubblico. I cittadini dovranno recarsi presso i nuovi locali di via degli Orti, con ingresso situato sul retro di via Laurana, per accedere ai consueti servizi. La Direzione provinciale dell’INPS assicura che giorni e orari rimarranno invariati: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Il cambiamento si rende necessario per consentire lavori di adeguamento nei locali attualmente utilizzati in via Laurana. Questi spazi, infatti, saranno convertiti in ambulatori medici in vista della riforma dell’invalidità civile. “Abbiamo la necessità di renderli idonei ad accogliere le strutture sanitarie per l’accertamento dell’invalidità – spiega Carmelo Sciuto, direttore provinciale INPS Palermo – un passaggio indispensabile in vista dell’entrata in vigore della riforma che coinvolgerà anche il nostro territorio”.

Una riforma attesa: all’INPS tutta la gestione dell’invalidità civile

Il trasferimento degli sportelli rappresenta una tappa preparatoria all’attuazione della riforma nazionale dell’invalidità civile, che entrerà pienamente in vigore il 30 settembre 2025. Da quel momento, l’intero iter di accertamento sarà di esclusiva competenza dell’INPS, con la conseguente eliminazione delle due fasi attualmente gestite da ASP e INPS. Un cambiamento che punta a semplificare il procedimento, ridurre i tempi e migliorare l’efficienza del servizio.

“Ci faremo trovare pronti – conclude il direttore Sciuto – per garantire continuità nei servizi al cittadino e, al contempo, essere pienamente operativi nell’attuazione della misura prevista dal Legislatore. Il nostro obiettivo è assicurare un percorso più snello ed efficace per tutti coloro che devono affrontare l’iter di riconoscimento dell’invalidità civile”.