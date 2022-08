Un giovane di 20 anni di Lascari si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Palermo dopo essere stato investito da un go kart nell’impianto di Lascari (Pa).

Secondo una prima ricostruzione il giovane di trovava a bordo pista ed è stato investito da un mezzo finito fuori pista. Sono scattati i soccorsi e il ferito subito dopo l’incidente, è stato trasportato prima in ospedale a Cefalù e poi trasferito al Trauma Center di Villa Sofia.

Le sue condizioni sono gravi a causa di un importante trauma cerebrale. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cefalù che hanno sequestrato la pista per accertamenti.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese.