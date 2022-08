La nomina dopo il vertice azzurro

Forza Italia a trazione Tamajo. Come largamente preventivato nei giorni scorsi, Gianluca Inzerillo è ufficialmente il nuovo capogruppo della compagine di centrodestra a Palermo. A deciderlo il gruppo cittadino del partito, riunitosi nella serata di lunedì per effettuare la nomina. Una formalità necessaria visto che gli equilibri in casa azzurra erano già decisi da tempo, figli della sintesi trovata fra Edy Tamajo e Gianfranco Miccichè durante la scelta degli assessori da destinare alla Giunta di Roberto Lagalla.

Inzerillo: “Pronti a dare contributo alla rinascita di Palermo”

Un profilo, quello di Gianluca Inzerillo, che rappresenta la naturale estensione politica della figura del deputato regionale Edy Tamajo. Un peso, quello dei componenti che una volta facevano parte di Sicilia Futura, che potrebbe aumentare a breve con le nomine delle presidenze di commissioni, con Ottavio Zacco che dovrebbe confermarsi presidente della commissione Attività Produttive. Già consigliere e vice-presidente di circoscrizione dal 2007 al 2017, Inzerillo è stato eletto consigliere comunale nel 2017 tra le fila proprio di Sicilia Futura. Risultato confermato nella tornata elettorale del 12 giugno scorso, con oltre 2600 preferenze incassate.

“Ringrazio i colleghi ed il partito per avermi scelto nell’adempiere allo svolgimento di questo importante e prestigioso ruolo – ha dichiarato Gianluca Inzerillo-, che cercherò d’interpretare nel miglior modo possibile, questo non è un gruppo importante solo perché il più numeroso a Sala delle Lapidi, ma poiché composto da persone di spessore umano e politico, con i quali avvieremo dialoghi costruttivi all’interno del consiglio ed all’esterno con tutti coloro i quali vogliono dare un contribuito alla rinascita di Palermo“.

Gli auguri di buon lavoro da Forza Italia

Nomina concretamente già suggellata in aula a Sala delle Lapidi durante l’elezione del presidente del Consiglio Comunale. Mentre si avviava verso il suo nuovo scranno di lavoro, Giulio Tantillo ha salutato per ultimo proprio Gianluca Inzerillo. Un abbraccio lungo chiosato con un sorriso. Una sorta di passaggio di consegne fra l’ex capogruppo e il nuovo alfiere a Sala delle Lapidi. Riunione, quella di ieri, nella quale erano presenti tutti i consiglieri comunali eletti e la truppa di assessori nominati ed inseriti all’interno dell’esecutivo del primo cittadino: Aristide Tamajo, Rosi Pennino ed Andrea Mineo.

Proprio quest’ultimo ha salutato la nomina di Gianluca Inzerillo, rivolgendo al neo capogruppo i propri auguri di buon lavoro. “Forza Italia sarà protagonista delle prossime sfide a Palermo con un gruppo consiliare compatto e con la compagine di governo che sarà certamente interprete principale per rilanciare la città”.

Stessa sensazione descritta dall’assessore alle Attività Sociali Rosi Pennino. “Un bel clima e una gran voglia di ripartire per rilanciare questa Palermo, una città per molti anni abbandonata. Devo sottolineare che questo gruppo di consiglieri molto coeso lavorerà in maniera certosina per far ripartire la città anche per fare crescere il partito. Sono certa che con l’aiuto del gruppo consiliare e del partito, sapremo rilanciare il settore che mi è stato affidato. Un plauso, infine, alla compattezza del gruppo nella scelta naturale e serena del capogruppo”.