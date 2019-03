al santuario di monte pellegrino

Mentre si svolge oggi in tutto il mondo la “Fridays for Future”, la grande manifestazione in oltre 1700 piazze di duecento paesi per chiedere ai governi politiche di tutela e salvaguardia dell’ambiente, c’è chi si rivolge anche ai santi e mostra solidarietà con le idee della giovane attivista svedese Greta Thunberg, la 16enne che ha dato origine alla mobilitazione.

Al Santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino, vicino alla statua della “santuzza”, patrona di Palermo, è apparso un cartello nel quale si legge “13-3-’19 Io sto con Greta, salviamo la nostra Terra”.

Un luogo, il santuario palermitano, che rappresenta l’apoteosi della speranza e della fede di chi con trepidazione si rivolge alla santuzza nella speranza di ottenere il miracolo o ringraziandola per averlo ottenuto.

Si può ben desumere dalla grande quantità di diversi oggetti lasciati dai fedeli accanto alla statua della santuzza, dove c’è proprio uno spazio dedicato a questa manifestazione tangibile della religiosità.

Ci sono ex voto che raffigurano diverse parti del corpo, fotografie di persone, protesi ortopediche, scatole di farmaci di chi è guarito o attende ancora di tornare sano, caschi per andare in moto di numerose persone salvatesi miracolosamente a seguito di brutti incidenti stradali.

E poi ci sono fiori, fiocchi di nascite portati da coppie che ringraziano la santuzza per essere diventati genitori, addirittura abiti da sposa di donne che sono riuscite a coronare il proprio sogno d’amore.

Accanto a tutto questo è comparso l’anonimo cartello di sostegno alle idee di Greta, portato, strategicamente, in un posto frequentato ogni giorno da migliaia di fedeli e turisti.

Non sappiamo chi l’abbia realizzato e lasciato lì. Poche parole scritte in rosso, verde e viola per dare più risalto al messaggio fornendogli ancora maggiore eco.

E chissà che proprio la santuzza non ci aiuti a diventare più responsabili, a guardarci intorno, ad osservare il nostro pianeta che stiamo devastando con le nostre azioni scorrette, e magari, perché no, a voltarci a guardare chi, ogni giorno, ci chiede aiuto ricevendo spesso soltanto indifferenza.

Intanto al grande corteo ambientalista tenutosi oggi anche a Palermo hanno partecipato circa 3mila studenti.