La Regione Siciliana punta ancora sul modello duale per avvicinare scuola e lavoro. Con un nuovo stanziamento da 2 milioni di euro, il governo Schifani riapre i finanziamenti per l’apprendistato di primo livello, destinato agli studenti degli istituti superiori siciliani nell’anno scolastico 2025/2026.

Il fondo proviene dal Programma FSE+ 2021-2027 e rientra nella seconda finestra dell’Avviso 18/2024, già avviato con un primo finanziamento di 3 milioni per l’anno precedente.

L’obiettivo è chiaro: facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze professionali concrete già durante il percorso scolastico.

Il modello su cui si basa l’intervento è quello dell’apprendistato duale, che combina la formazione teorica in aula con l’esperienza pratica in azienda. Per partecipare, gli studenti dovranno sottoscrivere un contratto di apprendistato della durata minima di sei mesi. La sede lavorativa dovrà essere obbligatoriamente situata in Sicilia.

Come funziona l’apprendistato di primo livello

Il percorso si basa su un piano formativo individuale concordato tra scuola e azienda. L’istruzione si svolge sia all’interno degli istituti scolastici sia nelle sedi operative delle imprese coinvolte. Un modello che mira a rendere i ragazzi più preparati, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del lavoro contemporaneo.

“Con questa misura – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano – vogliamo sostenere il passaggio scuola-lavoro, fornendo ai ragazzi strumenti reali per affrontare il mondo professionale. È una formula che funziona: utile alle imprese, che formano nuove risorse, e vantaggiosa per i giovani, che trovano un primo vero sbocco occupazionale”.

Le scuole interessate dovranno presentare la domanda di ammissione a catalogo entro le ore 23:59 dell’8 agosto 2025, utilizzando la piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://fse.regione.sicilia.it. L’accesso è riservato ai dirigenti scolastici, tramite autenticazione Spid.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’amministrazione regionale a investire sulle competenze e sull’occupazione giovanile, puntando su una formazione che guarda al mercato del lavoro reale. L’apprendistato di primo livello si conferma così un canale strategico per il futuro dei giovani siciliani.

Il bando è disponibile a questo llink.