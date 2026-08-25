La macchina organizzativa per il doppio concerto di Jovanotti all’Ippodromo della Favorita, in programma il 29 e 30 agosto 2026, entra nella fase calda. L’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha infatti emanato una pesante ordinanza (la n° 1529 del 24/08/2026) che rivoluzionerà la viabilità dell’intera zona dello Stadio e del polmone verde della città, imponendo chiusure totali, rimozioni coatte e un appello esplicito alla cittadinanza a “lasciare l’auto a casa”.I divieti scatteranno già a partire dai giorni precedenti per consentire la logistica dei mezzi pesanti, ma il vero blocco scatterà nel fine settimana, isolando di fatto l’intera area attorno a viale del Fante e il Parco della Favorita.Ecco nel dettaglio la mappa dei divieti, le strade chiuse e i parcheggi alternativi individuati dal Comune.

Zona Stadio blindata dalle 7:00 del 29 agosto

Dalle ore 07:00 di sabato 29 agosto fino alle ore 02:00 di lunedì 31 agosto (e comunque fino a cessata esigenza), scatterà la chiusura totale al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta in queste vie:

Viale del Fante: interamente chiuse entrambe le carreggiate nel tratto tra piazza Salerno e piazza Leoni (escluse le due piazze).

Via Antonino Cassarà.

Via del Carabiniere (ambo i lati).

Largo Pietro Mennea (riservato solo ai disabili per il trasbordo).

Piazzale Enrico La Loggia.

Piazza Trattati di Roma.

Parco della Favorita chiuso dalle 11:00

Per entrambe le date dei concerti (29 e 30 agosto), dalle ore 11:00 fino alle ore 02:00 del giorno successivo, scatterà il “pugno duro” all’interno del parco e sulle arterie di collegamento con Mondello:

Intero Parco della Favorita: stop assoluto alle auto in viale Diana, viale Ercole e piazzale dei Matrimoni.

Via Case Rocca e Via della Favorita (interi tratti).

Viale Margherita di Savoia: chiuso nel tratto tra viale Diana e via Mater Dolorosa, e tra via Mater Dolorosa e viale Ercole in direzione Palermo centro.

Nota per chi rientra da Mondello: i veicoli avranno l’obbligo di svoltare a destra e percorrere obbligatoriamente la via Mater Dolorosa per andare verso il centro città.

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio: chiuse al transito, a eccezione dei residenti che potranno circolare solo “a passo d’uomo” (le strade diventano senza uscita con accesso unico da via Camarina).

Isola pedonale (e bici) a Croce Rossa e mercatino dei paninari

Viale Croce Rossa: nell’area antistante la scuola elementare “Alcide De Gasperi” vigerà il divieto di sosta con rimozione e la chiusura al transito. Potranno passare esclusivamente le biciclette.

Piazza Papa Giovanni Paolo II (lato CTO): l’area di parcheggio sarà interdetta ai normali veicoli per fare spazio agli automezzi attrezzati (i cosiddetti “paninari”) autorizzati dal Suap per la vendita di generi alimentari.

Arrivano i tir dell’organizzazione: strade off-limits già dal 25 agosto

I primi disagi per la sosta iniziano prima del weekend. Dal 25 agosto al 3 settembre, vige il divieto di sosta ambo i lati (eccetto i mezzi della GRM Entertainment) in:

Via Isaac Rabin (lato destro del senso di marcia).

Via Anwar Sadat (lato destro del senso di marcia).

La mappa dei parcheggi per i pullman dei fan

Per gestire l’ondata di pullman carichi di spettatori in arrivo da tutta la Sicilia, la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile canalizzeranno i mezzi pesanti. Dalle 07:00 alle 24:00 del 29 e 30 agosto, i bus avranno la sosta riservata in:

Piazzale Ambrosini (intera piazza).

Via Ammiraglio Gustavo Nicastro (lato destro da Largo Sellerio a Via Thaon di Revel).

Via Isaac Rabin e Via Anwar Sadat (nelle porzioni non occupate dai tir del concerto).

In caso di esaurimento dei posti, i pullman in eccedenza saranno dirottati verso le aree di sosta alternative:

Piazzale John Lennon (ex Giotto).

Parcheggio Basile.

Parcheggio Nina Siciliana.

Chi può passare

Le uniche deroghe alle chiusure stradali riguarderanno i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine. Potranno transitare, previa esibizione del pass, solo i residenti, i dimoranti e i titolari di passi carrabili di viale del Fante, via del Carabiniere e via della Favorita, oltre ai mezzi dell’organizzazione dell’evento.

Dal Comune l’invito perentorio ai palermitani: per evitare la paralisi totale dell’asse nord della città, limitare al massimo l’uso del mezzo privato e muoversi esclusivamente con i mezzi pubblici.