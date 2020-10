Netta presa di distanze della comunità islamica a Palermo che ha condanna attraverso i suoi rappresentanti religiosi l’efferato gesto gesso terroristico di Nizza.

La comunità islamica è ben integrata rappresentata da circa 30000 persone provenienti da 24 paesi del mondo.

Oggi in vicolo Gran Cancelliere l’Imam della Moschea insieme ai rappresentanti delle moschee di Ballarò e del Borgo Vecchio ha aperto le porte del tempio per un’iniziativa supportata dal direttore dell’ufficio pastorale per l’ecumenismo e il dialogo religioso don Pietro Magro, dalla consulta delle culture organo del Comune di Palermo che negli anni ha sviluppato dialogo integrazione tra i residenti diverse culture e nazioni e religioni.

“Noi condanniamo l’attacco terroristico di Nizza – dice Mustafà Abderrahmani Imam – L’azione terroristica è terribile è una tragedia che nulla ha a che fare con l’Islam. In nome della comunità islamica di Palermo vogliamo condividere il loro il dolore con i familiari delle persone morte e anche quelli che sono i feriti. Queste persone non rappresentano l’Islam e l’Islam non è rappresentata da queste persone”.