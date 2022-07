Lido di Trabia ricorre al Tar e vince

La parola d’ordine in Sicilia è destagionalizzazione. Cercare in tutti i modi di allungare la stagione turistica e consentire grazie a clima clemente di accogliere sempre più visitatori nell’isola e non solo nei mesi estivi.

Ogni anno se ne fa un gran parlare. Peccato che questo orientamento non vale per l’assessorato regionale al Territorio. Ad inizio stagione il lido Summer Paradise di Trabia nel palermitano dopo un lungo carteggio si è visto concedere l’autorizzazione ad installare lettini e ombrelloni per un periodo che va dal primo giugno al 29 agosto.

Il titolare del lido Luca Caruso, assistito dall’avvocato Santo Botta, ha presentato ricorso al Tar di Palermo. I giudici della prima sezione del Tar di Palermo presieduti da Salvatore Veneziano hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento dell’ente regionale.

“Risulta incongrua la determinazione unilaterale di ridurre il periodo di efficacia dell’autorizzazione rispetto a quello richiesta limitando il beneficio – chiesto dal privato, ed effettivamente concesso – si legge nella sentenza – senza una apparente giustificazione o motivazione, e ciò a fronte di una previsione ufficiale di durata della stagione balneare sino al 31 ottobre di quest’anno, come previsto dal decreto dell’assessorato alla Salute 225 del 24 marzo 2022”.

Per effetto della decisione il titolare dello stabilimento balneare potrà offrire il servizio di noleggio di lettini e ombrelloni fino alla fine della stagione.