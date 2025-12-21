“Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile. E’ ricoverata in reparto e i medici attorno alle 15.30 dovranno farci un primo bilancio. E’ stato nostro figlio a chiamarci stanotte e raccontare quanto era successo. Mi è crollato il mondo addosso”.

Francesca Palma mamma di Valentina Peonio, la giovane di 33 anni ferita a Palermo in piazza Nascé attende notizie davanti al reparto del Trauma Center di Villa Sofia. Accanto a lei il marito Paolo e alcuni parenti. Sono distrutti per quanto successo. La famiglia ha un negozio in via Uditore di protesi acustiche. La giovane è stata investita da un colpo di fucile di caccia. E’ stata investita da numerosi pallini, per fortuna nessuno di questi avrebbe leso organi vitali.

La madre è riuscita a scambiare alcune parole con la figlia. Trascorrerà la domenica in ospedale. La giovane nelle prossime ore dovrebbe essere stata sentita dagli agenti della squadra mobile che indagano. L’amica che era accanto a Valentina già è stata ascoltata dai poliziotti. Agenti che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sarebbero già sulle tracce di chi si trovava nella Smart da dove è partito il colpo. Ancora non è chiaro cosa sia successo.

Quello che sembra al momento che la giovane sia stata ferita per errore dal balordo che ha esploso un colpo di fucile da caccia in mezzo a tante persone in centro a Palermo.