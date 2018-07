è caccia al complice

La Polizia di Stato ha sventato una rapina alla stazione centrale di Palermo e arrestato il palermitano F.F., 22 anni accusato di tentativo di rapina aggravata ai danni di un coetaneo.

Un giovane palermitano che stava camminando in piazza Cupani per fare rientro a casa è stato raggiunto da un coetaneo che gli ha detto di non urlare e consegnargli il telefono cellulare. Accanto c’era un complice armato con una pistola in pugno.

Per fortuna della vittima è passata una volante con a bordo due poliziotti. Gli agenti hanno notato i tre e sono intervenuti bloccando uno dei malviventi e portandolo in carcere al Pagliarelli. Indagini in corso per risalire al complice.