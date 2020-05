“Le restrizioni previste non permetteranno l’avvio della stagione per le 8 strutture siciliane che catalizzano, in un anno, centinaia di migliaia di presenze dando occupazione a quasi mille addetti, tra stagionali e annuali”. CNA Sicilia lancia l’allarme socio-economico che riguarda il destino dei parchi acquatici dell’Isola, ad un passo dal default in assenza di urgenti interventi da parte delle Istituzioni. L’impietosa “fotografia” è stata scattata nel corso di una videoconferenza con le imprese operanti nel settore, comparto strategico per il turismo siciliano tipicamente stagionale e capace di determinare un indotto imponente nelle aree di riferimento. “La stagione 2020, purtroppo, risulta seriamente compromessa – sottolineano i vertici regionali della Confederazione – probabilmente le attività non verranno neanche avviate per via delle prescrizioni di distanziamento sociale che risultano incompatibili con la natura stessa dei parchi. Protocolli – osservano ancora il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – anche eccessivamente vincolanti in ambiti connessi ad un utilizzo massiccio di cloro anche se caratterizzati da una forte presenza di utenti”.

“Siamo sconcertati – affermano gli 8 operatori presenti nel territorio siciliano – per il quadro che si sta delineando. I nostri collaboratori per un incomprensibile cavillo burocratico non hanno percepito i bonus previsti dal Governo nazionale e non potremo dar loro l’occupazione che fino alla passata stagione abbiamo garantito. Il rischio reale è di mandare in fumo quasi 20 milioni di euro di fatturato, diretto oltretutto all’indotto, e la natura stagionale delle attività non ci permetterà di avere entrate prima del prossimo anno. È a serio rischio la nostra continuità aziendale e per questo lanciamo un forte grido d’allarme”.

“Sos che è subito rimbalzato, grazie anche alla nostra fattiva azione sindacale – spiega Gianpaolo Miceli, dirigente CNA Sicilia – nei palazzi delle politica regionale. In particolare la delicata questione è approdata alla III Commissione Legislativa dell’Ars con gli interventi dei componenti e degli Assessori alle Attività Produttive ed al Turismo, rispettivamente Mimmo Turano e Manlio Messina. Obiettivo trovare soluzioni in grado di scongiurare la chiusura di imprese strategiche nell’offerta turistica della Sicilia, sinergiche al comparto ricettivo e punto di riferimento di centinaia di fornitori”.

“Abbiamo accolto con grande impegno e senso di responsabilità il disagio e la preoccupazione degli operatori – concludono il presidente e il segretario di CNA Sicilia – ben consapevoli del valore aggiunto prodotto da queste aziende. Per questo motivo invochiamo, a beneficio di questo importante segmento produttivo, un adeguato ristoro economico in grado di sostenerlo in questa fase molto delicata, in cui le eventuali entrate non potranno essere mai commisurate agli ingenti costi fissi. Chiediamo con forza al Governo regionale ed alla deputazione tutta di condividere un percorso in grado di dare risposte concrete ed immediate a questo settore economico”.

Proprio oggi la nuova circolare di Protezione civile consente ai parchi di aprire anche la domenica e festivi ma questo ammesso che riapriranno.

Ma non basta, ci sono altre categorie che rischiano di fallire. A causa della pandemia da covid19 e delle sue conseguenze nel tessuto economico e sociale a livello mondiale, la filiera del turismo è quella che sta pagando i prezzi più alti in termini di perdita di fatturato. Ieri hanno protestato i tassisti, adesso tocca al noleggio con conducente.

“Il problema – afferma il Coordinatore Regionale della CNA FITA SICILIA NCC, Giovanni Brancati – non è però limitato a questi due-tre mesi di forzata inattività dovuti al cosiddetto “lockdown” quanto piuttosto alla consapevolezza che l’intero settore non intravede nel modo più assoluto prospettive di ripresa nel breve termine”.

E il Portavoce Regionale Luciano Giannone aggiunge: “Anche una categoria come quella dei Noleggiatori con conducente, sia bus che auto, è coinvolta in questo drammatico tracollo che riguarda centinaia di aziende e migliaia di operatori tra titolari e dipendenti, con un azzeramento pressoché totale in termini di fatturato.

Il Governo Nazionale e quello Regionale si devono rendere conto che per questo settore non basta l’adozione di provvedimenti che hanno pochissimo effetto concreto; si rende necessario, invece, un intervento di carattere eccezionale e straordinario che coniughi misure continuative di aiuto agli operatori e programmi di forte rilancio della grande risorsa della nostra terra che si chiama turismo, sia nazionale che internazionale”.

“Per questo – annuncia Brancati – la CNA FITA NCC SICILIA ha deciso di aderire alla manifestazione regionale indetta per lunedì prossimo 25 maggio a Palermo, condividendo in buona parte le motivazioni poste a base della stessa”.

Pertanto una delegazione parteciperà alla parte statica della stessa che si terrà in Piazza Indipendenza davanti a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione.

Intanto riapre lunedì la Biblioteca centrale della Regione Siciliana. Da alcune settimane, nella considerazione della sua importanza rivestita per la cultura dell’Isola e per la città di Palermo, l’assessorato regionale dei Beni culturali si è impegnato nell’adeguamento della struttura alle mutate situazioni dovute all’emergenza in corso, per mettere in sicurezza sia il personale sia gli utenti che vi si recheranno.

“Ricominciare e farlo in sicurezza. Questo – spiega l’assessore Alberto Samonà – è l’impegno con cui da lunedì la Biblioteca torna fruibile. Uno scrigno di saperi e di memoria riapre le sue porte, per permettere agli studiosi di recuperare uno spazio prezioso per la ricerca, la consultazione e lo studio”

Da lunedì, dunque, la Biblioteca centrale della Regione Siciliana riprenderà il suo regolare orario di apertura, anche se vi saranno delle limitazioni dovute a questa fase della pandemia: l’obbligo della mascherina e dei guanti; la riduzione dei posti disponibili; la “quarantena” dei libri dati in lettura o in prestito, che per dieci giorni dovranno essere temporaneamente esclusi dalla lettura.

“Arrivare a questa riapertura – sottolinea il direttore della struttura di corso Vittorio Emanuele, Carlo Pastena – non è stata una cosa facile. Ma non era pensabile che, al riavvio di negozi, bar e ristoranti, la biblioteca, centro culturale della città, potesse rimanere chiusa. Come tutti gli edifici antichi, anche quello che ospita la biblioteca presenta alcuni problemi. Con la sistemazione di barriere tra il pubblico e il personale e la necessaria riduzione dei posti disponibili nella sala di lettura, a poco più di 70, si è riusciti a ottenere il necessario grado di sicurezza”.