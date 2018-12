Con un emendamento alla Finanziaria nazionale ind iscussione a Roma anche il governoc entrale sposa la msura siciliana per los conto fiscale ai pensionati che sitrasferiscono in Sicilia. E’ una misura copiata da una norma portoghese che ha portato crescita e viluppo in quel Paese.

“Siamo felici che anche a livello nazionale si vada verso il cosiddetto ‘modello Portogallo‘ per incentivare il trasferimento di pensionati residenti all’estero in Sicilia – commenta il Presidente Musumeci che ricorda – È una norma che a livello regionale abbiamo già inserito nel disegno di legge di stabilità per il 2019, attualmente all’esame della giunta, perché riteniamo che possa essere un valido strumento per ridare vitalità all’economia dell’Isola”.

“Una proposta – aggiunge – che era stata annunciata alla stampa dal nostro assessore all’Economia, Gaetano Armao, due mesi fa. L’emendamento depositato oggi in Commissione bilancio a Palazzo Madama dalla Lega, oltre a quello già presentato in precedenza dal senatore Adolfo Urso, ci fanno sperare in una conclusione positiva dell’iter parlamentare in questo prossimo weekend. Auspichiamo che ciò possa avvenire in modo tale da creare ulteriori condizioni per aumentare l’attrattività della Sicilia, trasformandola in un ‘paradiso’ per i pensionati”.