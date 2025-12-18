Ladri in azione a Palermo nella centralissima via Terrasanta. Con il metodo della spaccata sono stati presi di mira un panificio e una pasticceria. Nel panificio Pirrotta i ladri hanno sfondatola vetrina con un grosso oggetto di metallo, ma si sono fatti male e hanno lasciato tracce di sangue. Hanno cercato di portare via il registratore di cassa, ma non hanno trovato soldi.

Danni ingenti anche alla pasticceria Delice. Con la stessa tecnica i malviventi hanno si sono aperti un varco nella porta di ingresso e sono riusciti questa volta a portare via un magro bottino. Anche in questo caso ingenti sono i danni al negozio.

Le indagini sono condotte dalla polizia e dagli agenti della scientifica che hanno cercato tracce utili per risalire agli autori del colpo che dalla immagini di video sorveglianza sembrano essere molto giovani.