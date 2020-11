Irruzione nella villa di Sferracavallo

Ha trovato la villa a Sferracavallo a Palermo a soqquadro l’ex sindaco di Partinico Maurizio De Luca. L’ex primo cittadino che si era dimesso nel 2019.

Quest’anno l’amministrazione è stata sciolta per presunte infiltrazioni mafiose. De Luca stava rientrando nella sua villa, nella zona di Sferracavallo, è reso conto che qualcuno aveva forzato la porta d’ingresso ed era entrato in casa. L’ex sindaco ha chiamato gli agenti di polizia e presentato denuncia. “Voglio credere – spiega – che si tratti di un banale tentativo di furto e che non ci sia altro dietro”. Le stanze erano sottosopra. “A prima vista – racconta – mi è sembrato che non mancasse nulla ma sto facendo una verifica più accurata per esserne certo”. Non è chiaro se i ladri, siano stati disturbati da qualcosa e siano fuggiti.

“Speravo che la notizia non uscisse. Durante la mia sindacatura – conclude De Luca – mi è capitato di peggio ma ho sempre mantenuto un profilo basso. Ad ogni modo voglio ringraziare la polizia che è intervenuta pochi minuti dopo la mia chiamata. Attenderò il lavoro degli investigatori ma sono sereno”. L’ex sindaco di Partinico, comune affidato a tre commissari straordinari dopo lo scioglimento per il sospetto di infiltrazioni mafiose, si era dimesso a maggio 2019, ad appena un anno dalla sua elezione.