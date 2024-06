Nuovo furto nel centro storico di Palermo. Un ladro acrobata è riuscito a smontare un pezzo di grondaia in rame da un edificio del centro. Non è riuscito a portare via l’intera grondaia perché i residenti hanno iniziato ad urlare. E’ accaduto attorno alle 23 di ieri in vicolo Capraio, angolo piazza San Nicolo degli Scalzi, nella zona della stazione centrale.

L’uomo – pantaloni scuri e maglietta bianca, presumibilmente un nord africano, secondo la ricostruzione dei residenti – dopo aver staccato la tubatura, ne stava rubando un’altra a pochi quando ha deciso di darsela a gambe. Per il proprietario dell’edificio non si tratta del primo furto: un paio di anni fa, infatti, era stata rubata la grondaia in rame collocata nel lato del palazzo che si affaccia su via Fiume, sostituita con una in plastica finto rame.

“Queste strade del centro come via Fiume, via Parrocchia dei Tartari, via Maqueda altezza via Case Nuove, via Milano, via Torino e via Manzoni – dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, che ha divulgato la notizia – hanno bisogno di un presidio maggiore da parte delle forze dell’ordine. Per la gente infatti la paura più grande è quella di vedersi in casa questi acrobati”.