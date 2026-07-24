Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un’abitazione che lo ha sorpreso a rubare. E’ accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l’uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto.

Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell’Europa dell’Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall’abitazione da carabinieri di Palagonia.

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona.

Carabiniere ferito con una coltellata nel Catanese, arrestato l’aggressore

Un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento la notte scorsa in un’abitazione di Scordia, nel Catanese, dove era intervenuto con un collega dopo una chiamata del padre dell’uomo preoccupato perché il figlio era fortemente agitato e manifestava propositi di autolesionismo. Il militare è stato operato nell’ospedale di Militello in Val di Catania. Non è in pericolo di vita. Il 25enne, su disposizione della Procura di Caltagirone, è stato arrestato e condotto in carcere. E’ accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno precisato, con una nota, che l’intervento di soccorso non è stato fatto dal padre del 28enne (e non 25enne) arrestato, ma da suo fratello di 30 anni. Il 28enne aveva minacciato di suicidarsi e per questo il fratello aveva chiesto aiuto ai carabinieri. Mentre i due militari erano in casa, all’improvviso ed inaspettatamente, venivano raggiunti dal 28enne che colpiva con un coltello un carabiniere all’addome. Il supporto di un’altra pattuglia ha permesso di bloccare in sicurezza l’aggressore che è stato poi arrestato e che, su disposizione della Procura di Caltagirone, è stato condotto in carcere Il militare è ricoverato e non è in pericolo di vita.