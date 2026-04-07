Prendono il via i lavori di manutenzione straordinaria su laghetti e specchi d’acqua presenti in alcune tra le principali ville e aree verdi della città di Palermo. L’intervento, per un importo complessivo di 160.000 euro mira al ripristino funzionale e al miglioramento della qualità ambientale di questi importanti spazi urbani.

Tutti gli interventi previsti

Gli interventi vengono eseguiti nel laghetto di Villa Niscemi; laghetto di piazza Niscemi; vasche del Roseto Balistreri; laghetto e vasca di Villa Trabia; laghetto di Villa Giulia.

Le attività previste comprendono: smontaggio e pulizia completa dei filtri e degli impianti; sostituzione del materiale filtrante e delle lampade; sostituzione delle pompe sommerse; svuotamento, pulizia integrale dei bacini, successivo riempimento e riattivazione degli impianti.

Ci saranno, inoltre, anche interventi specifici. Particolare attenzione, infatti, sarà dedicata al laghetto di piazza Niscemi, dove, oltre alla manutenzione, si procederà allo spostamento temporaneo di tartarughe e altri animali in vasche provvisorie, all’esecuzione di lavori edili di risistemazione e all’installazione ex novo di impianti di filtraggio. Al Roseto Balistreri, invece, gli interventi si concentreranno sulla riattivazione delle pompe e sulla pulizia generale dell’area.

Nuovo servizio di manutenzione e gestione

A conclusione dei lavori, sarà garantito un servizio di manutenzione ordinaria e assistenza per 53 settimane, che includerà: pulizia settimanale di filtri, lampade e pompe mediante acido citrico; monitoraggio costante della qualità dell’acqua tramite test a reagente; attività di gestione e assistenza tecnica continuativa

Un passo per valorizzare il patrimonio

“Questo intervento – afferma il sindaco Roberto Lagalla – rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione del nostro patrimonio verde e il miglioramento della qualità degli spazi pubblici. Restituire piena funzionalità ai laghetti e alle vasche significa anche tutelare la biodiversità urbana e offrire ai cittadini luoghi più curati e vivibili. L’avvio dei lavori segna l’inizio di un percorso di riqualificazione che punta a restituire decoro ed efficienza a importanti aree verdi della città».

«Si tratta – spiega l’assessore al Verde Piero Alongi – di un’azione strutturata che non si limita alla manutenzione straordinaria, ma garantisce continuità nel tempo grazie a un programma di gestione e monitoraggio. Interveniamo in modo puntuale su criticità esistenti, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e al benessere degli animali presenti”.

Presto interventi anche a Giardino inglese

Infine, dal comune precisano che la scorsa settimana i tecnici dell’assessorato Centro storico hanno effettuato un sopralluogo all’interno del Giardino inglese insieme all’impresa che si occuperà di svolgere, nelle prossime settimane, gli interventi di ripristino delle vasche del parco oggi intitolato a Piersanti Mattarella.