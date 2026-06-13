Le squadre tecniche di Amap hanno completato, attorno alle 5 del mattino, la riparazione della tubazione di viale Regione Siciliana che era stata manomessa nei giorni scorsi da scavi effettuati per conto di un gestore del servizio elettrico.
Pertanto, la rete idrica è stata riaperta ed è in fase di pressurizzazione.
Ciò consentirà già nella giornata odierna di riprendere il servizio di erogazione idrica nei distretti che ieri hanno subìto disservizi.
Per motivi tecnici legati alla riapertura del circuito di distribuzione, le condizioni di piena normalità si riavranno nelle prossime 12-24 ore. Sono già in corso le attività per il ripristino della sede stradale.
“Desidero esprimere – ha detto Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap- un sincero apprezzamento per tutte le maestranze dell’azienda che mediante un incessante lavoro anche nelle ore notturne sono riuscite a risolvere un problema di notevoli proporzioni. Attendo adesso una dettagliata relazione sul danno subìto da Amap per avviare l’azione risarcitoria che terrà in conto ogni aspetto del danno patrimoniale”.
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