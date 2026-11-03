L’Amerigo Vespucci torna a Palermo. Il veliero della marina militare arriverà tra la fine di questa settimana e la prossima dopo il tour americano concluso lo scorso 12 ottobre. L’imbarcazione è ormeggiato a Tunisi.

L’ultima volta che la nave scuola della Marina militare era stata a Palermo risale a maggio scorso quando l’organizzazione ha messo a disposizione 1.500 biglietti aggiuntivi rispetto a quanto previsto inizialmente.

Non è chiaro però se quest’anno, a differenza del passato, sarà consentito al pubblico di salire a bordo, previa prenotazione, o se verranno organizzate visite guidate per gruppi mirati come associazioni e scolaresche.