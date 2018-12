fermato dalla squadra mobile

La Polizia di Stato ha fermato, Francesco Imperiale, 35 anni palermitano, pregiudicato, perché in concorso con altra persona, ha cercato di dare fuoco ad un’abitazione dove si trovavano 12 ghanesi.

Un migrante ha chiamato il 113 raccontando che un uomo aveva lanciato del liquido infiammabile dentro casa e aveva cercato di dare fuoco. Le fiamme sono state domate dai ghanesi grazie ad uno degli occupanti che era ancora sveglio.

Gli agenti della squadra mobile sono riusciti a risalire ad Imperiale grazie alla testimonianza di alcuni migranti che stavano in casa. Il tentativo di omicidio non è a sfondo razziale.

Gli agenti sono riusciti a stabilire che il palermitano ha lanciato la benzina contro l’appartamento per punire uno dei ghanesi che si era intromesso in una discussione animata tra Imperiale e la sua compagna. Un interferenza che andava punita. Imperiale che ha rischiato di compiere una strage è stato portato in carcere al Pagliarelli.