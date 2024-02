I dati aggiornati a gennaio 2024

Perla della Conca d’Oro, Palermo è da sempre crocevia di culture millenarie che si sono alternate in quest’angolo della Sicilia. Oggi, abitare nel capoluogo della Trinacria significa spendere una media di 1.389 euro al metro quadro per comprare una casa, secondo i dati raccolti nell’osservatorio mensile di Immobiliare.it Insights di gennaio 2024. Ma, come spesso accade, la situazione cambia a seconda dei quartieri.

Quanto costa comprare una casa a Palermo: i prezzi quartiere per quartiere

Di seguito sono riportati i nomi dei quartieri di Palermo, i relativi prezzi medi al metro quadro e il delta rispetto al mese precedente. Tutti i dati sono relativi a gennaio 2024 e sono stati raccolti da Immobiliare.it Insights.

Dove conviene comprare casa a Palermo

Palermo è uno dei pochi capoluoghi di regione in cui in alcuni quartieri è possibile acquistare un immobile a meno di mille euro al metro quadro. In due zone della città, la media è a tre cifre: Ciaculli, Belmonte Chiavelli con 910 €/mq e Villagrazia, Olio di Lino con 990 €/mq. I prezzi dei due quartieri, però, hanno un andamento opposto: se infatti nel primo nell’ultimo anno si è registrato un aumento del costo medio delle case del 2,2% (+0,8% nell’ultimo mese), nel secondo la tendenza annuale è al ribasso, con un delta di – 4,2% (-3,0% nell’ultimo mese). Come avviene anche a Napoli e a Catania, a Palermo il quartiere più costoso non corrisponde al centro storico. Al primo posto troviamo infatti Libertà, Villabianca, De Gasperi, Croce Rossa, Sciuti, Politeama con 2.028 €/mq (unico valore che supera i 2.000), in aumento dello 0,7% rispetto a dicembre 2023 e del 4,3% rispetto a un anno fa. Seguono: Arenella, Acquasanta, Vergine Maria con 1.909 €/mq, Strasburgo, Belgio, San Lorenzo, Resuttana con 1.838 €/mq e Centro Storico con 1.801 €/mq.

Fonte: Immobiliare.it