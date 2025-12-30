Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio dei carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, impegnati in una vasta operazione di controllo volta a garantire il rispetto delle normative sul lavoro e la sicurezza alimentare. Gli accertamenti, che hanno interessato diverse attività commerciali della zona, mirano a tutelare sia i diritti dei lavoratori sia la salute dei consumatori, verificando la regolarità delle procedure di produzione e somministrazione di cibi e bevande.

L’intervento più rilevante è avvenuto nel comune di Trabia, dove i militari dell’arma, supportati dal personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno ispezionato un bar gestito da un uomo di 42 anni. Durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità che hanno portato alla denuncia del titolare alla procura. Nel locale sono stati infatti individuati due lavoratori privi di regolare contratto d’impiego, comunemente definiti “in nero”.

Oltre alle infrazioni relative all’impiego del personale, i carabinieri hanno riscontrato criticità allarmanti sul fronte igienico-sanitario. Il titolare è risultato sprovvisto della scia sanitaria, il documento essenziale per l’esercizio dell’attività. Nel corso del sopralluogo sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati circa 15 chilogrammi di prodotti alimentari conservati in condizioni inadeguate, giudicati potenzialmente pericolosi per il consumo umano a causa del cattivo stato di conservazione.

Il bilancio dell’operazione ha portato a pesanti sanzioni per l’esercente, con verbali amministrativi che superano complessivamente la cifra di 17.000 euro. A seguito delle violazioni accertate, è scattato l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività commerciale. Il comando dei carabinieri ha confermato che tali verifiche verranno intensificate nelle prossime settimane per contrastare il commercio irregolare e proteggere la cittadinanza da rischi sanitari.