Continuano i lavori lungo la A19 Palermo Catania e i cantieri arrivano a Villabate. Dalle ore 22:00 di giovedì 23 ottobre e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, lungo la A19 Dir verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Villabate sulla carreggiata in direzione Catania.

Villabate raggiungibile da Palermo o da Bagheria

Gli utenti che percorrono l’autostrada attraverso la carreggiata in direzione Catania potranno raggiungere la località di Villabate proseguendo fino allo svincolo di Bagheria (km 6,200) e immettendosi nella carreggiata in direzione Palermo fino al raggiungimento dello svincolo di Villabate.

La chiusura si rende necessaria per effettuare, in sicurezza, la sostituzione dell’attenuatore d’urto situato allo svincolo di Villabate.

Le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno per non arrecare disagi all’utenza in transito. Il percorso alternativo stabilito non inciderà in maniera sostanziale sui tempi di percorrenza del tratto.

Proseguono i lavori a Bagheria

intanto proseguono le opere lungo il cantiere di Bagheria che è stato riavviato lo scorso 30 settembre. Le opere sono pienamente a regime. Nei prossimi giorni verranno installate le barriere di sicurezza stradale e questa rappresenta l’ultima fase di un ciclo produttivo assimilabile ad una “catena di montaggio”.

Avendo a disposizione un cantiere di ampia lunghezza è stato possibile suddividere le lavorazioni in varie fasi: queste vengono realizzate parallelamente e non in serie, evitando i tempi morti dovuti all’attesa della conclusione di una prima fase e al conseguente inizio di quella successiva.

Grazie a questa metodologia adottata da Anas, sarà possibile terminare i lavori dimezzando i tempi di esecuzione. Lungo il cantiere tutte le lavorazioni vengono effettuate su tripli turni, con tre squadre differenti all’opera anche nelle ore notturne, questo per accorciare ulteriormente il cronoprogramma.

Riapertura di due corsie dal primo dicembre

A seguito di tutte queste migliorie sviluppate in fase di progettazione, dal primo dicembre sarà possibile restituite all’utenza due corsie di transito.

Nei giorni scorsi, alla luce dei disagi registrati proprio a seguito del riavvio del cantiere di Bagheria, il tavolo per la viabilità riunito a Palazzo d’Orleans ha richiesto di studiare un aumento dei collegamento ferroviari proprio fra palermo e bagheria per abbattere il traffico in quell’area dell’autostrada e limitare disagi e code