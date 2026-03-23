Proseguono gli interventi di manutenzione stradale e riqualificazione dei marciapiedi in città, con un nuovo programma di cantieri che è partito da oggi e che riguarderà diverse arterie principali e aree pedonali in giro un po’ per tutta la città di Palermo, dal centro alla così detta via mare.

I cantieri su Via Crispi e Piazza XIII vittime

Particolare attenzione è rivolta all’asse di via Crispi, dove sono già stati completati i lavori di manutenzione del manto stradale sul lato monte. Gli interventi proseguiranno ora sul lato mare, nel tratto compreso tra il sottopasso di Piazza Tredici Vittime e Piazza Giachery, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità di una delle vie più trafficate della città.

Le altre via dove partono i lavori per sostituire l’asfalto

Parallelamente, i lavori coinvolgeranno anche altre strade cittadine, tra cui via Alessio di Giovanni, via Piave, via Antonio Alessi, via Gaetano Amoroso e via Carmelo Raiti. Gli interventi riguarderanno il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle carreggiate, con benefici attesi per la viabilità e la sicurezza degli automobilisti.

Marciapiedi nuovi da piazza Don Bosco a via dei Cantieri

Non solo strade: il piano di manutenzione riguarderà anche marciapiedi e spazi pubblici. In programma lavori in via Dante, Piazza Don Bosco, via del Bersagliere, via dei Cantieri e sul marciapiede di via Gustavo Roccella, dove si procederà con opere di riqualificazione per garantire maggiore sicurezza e accessibilità ai pedoni.

Sindaco e Assessore

“L’amministrazione comunale prosegue con determinazione nel programma di manutenzione diffusa della città – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando –. Si tratta di un impegno quotidiano e senza sosta che mira a restituire ai cittadini strade e marciapiedi più sicuri e decorosi. Interveniamo su più fronti, dalle grandi arterie ai percorsi pedonali, con una pianificazione attenta che tiene conto delle priorità e delle esigenze dei quartieri”