Nuovi cantieri in vista e modifiche alla viabilità in diverse zone cruciali dell’area residenziale a Nord della città di Palermo. Un altro mese di lavori stradali sai prepara nella zona già coinvolta da manutenzioni stradali varie. L’Ufficio Traffico del Comune ha, dunque, emanato una nuova ordinanza che integra una precedente ordinanza dello scorso febbraio. I provvedimenti prevedono chiusure al transito, deviazioni e divieti di sosta che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2026 (e comunque fino al completamento delle esigenze di cantiere). Gli interventi procederanno per stralci funzionali di 500 metri alla volta.

Gli orari e le strade interessate dai cantieri

Per ridurre l’impatto sul traffico cittadino, l’amministrazione comunale ha differenziato gli orari degli interventi a seconda delle zone coinvolte: Via Resuttana e via San Lorenzo (nel tratto compreso tra via Salvatore Aldisio e via Giovanni Spadolini): i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario serale e notturno, dalle ore 22:00 alle ore 05:00.

Viale Francia e via Montecarlo: in questo caso i cantieri saranno attivi in orario diurno, dalle ore 07:00 alle ore 17:00. Viene fatta un’eccezione per il martedì, giornata in cui i lavori verranno sospesi per non intralciare il regolare svolgimento del mercatino rionale.

I divieti di sosta e le chiusure parziali

Nelle strade sopra elencate e in largo delle Pomelie, l’ordinanza impone severe restrizioni alla circolazione: Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata nei tratti di volta in volta interessati dalle opere. Chiusura al transito veicolare e pedonale in semi-carreggiata per consentire le operazioni di scarifica e stesa dell’asfalto. Il traffico sarà regolato da movieri o da semafori temporanei installati dalla ditta esecutrice. Percorsi pedonali protetti: saranno creati appositi passaggi o attraversamenti di cantiere per garantire il transito dei pedoni in totale sicurezza.

Cambia la viabilità alla rotonda di via Lanza di Scalea

L’ordinanza introduce novità importanti anche per l’area di Largo delle Pomelie e della vicina rotatoria. I lavori comporteranno la chiusura parziale della rotonda e dei relativi tratti di innesto.

In particolare, durante la prima fase dei lavori, i flussi di traffico che percorrono le corsie centrali di via Lanza di Scalea (nel tratto tra via Giovanni Spadolini esclusa e Largo delle Pomelie escluso) saranno interamente deviati sulle corsie laterali. La percorribilità della rotatoria sarà comunque assicurata in sicurezza grazie alla presenza costante di movieri.

Bus garantiti e indicazioni per i residenti

Nessun blocco per i mezzi pubblici: la circolazione di autobus e trasporti pubblici sarà sempre consentita per tutta la durata dei lavori, così da garantire la continuità del servizio.

La ditta esecutrice posizionerà la segnaletica stradale mobile di preavviso almeno 48 ore prima dell’apertura dei singoli cantieri, indicando chiaramente le deviazioni e i percorsi alternativi. Sarà in ogni caso garantito l’accesso ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni, così come il transito ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e ai titolari di passi carrabili autorizzati.