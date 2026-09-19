I controlli in via Lincoln

Sei lavoratori in nero sono stati trovati su diciassette impiegati sono stati scoperti nel corso di controlli dei carabinieri dell’ispettorato del Lavoro e dell’Inps a Palermo nella zona di via Lincoln.

L’intervento, inserito nella campagna nazionale denominata Empact Thb, ha visto il coinvolgimento di vari enti di vigilanza per arginare il fenomeno del lavoro sommerso. Le verifiche si sono concentrate su otto attività commerciali, tra negozi di articoli per la casa, centri estetici, punti vendita di abbigliamento e un autolavaggio.

Alla fine dei controlli, sei imprese sono risultate irregolari, e sono scattate le denunce per sei titolari e la sospensione immediata per quattro esercizi. Sono state elevate ammende per 35.000 euro e quasi 68.000 euro di sanzioni amministrative.

Tra le infrazioni più gravi spiccano la mancata formazione sulla sicurezza, l’assenza del documento di valutazione dei rischi e l’utilizzo di telecamere di sorveglianza nascoste o non autorizzate, che riprendevano il personale all’insaputa e in violazione dello statuto dei lavoratori.