L'isola celebra le “Odissee contemporanee”

Dal 8 al 12 luglio 2026 l’isola di Salina ospita la ventesima edizione del SalinaDocFest, il Festival internazionale del documentario narrativo ideato da Giovanna Taviani. Un’edizione speciale, dedicata alle Odissee, che intreccia cinema, letteratura, musica, impegno civile e incontri con grandi protagonisti della cultura italiana e internazionale.

SalinaDocFest 2026: cinque giorni di cinema, libri e grandi ospiti nelle Eolie

L’isola di Salina torna a essere capitale del documentario narrativo con la XX edizione del SalinaDocFest, dedicata alle “Odissee”. Un programma fitto, che intreccia cinema d’autore, letteratura, musica e incontri con protagonisti della cultura italiana e internazionale.

L’inaugurazione con Uberto Pasolini

Il Festival si è aperto mercoledì a Malfa con le prime opere del concorso nazionale Odissee Contemporanee. In serata, a Santa Marina Salina, è arrivato Uberto Pasolini con Itaca – Il ritorno, premiato dal Festival e protagonista dell’incontro dedicato al suo film ispirato all’Odissea. La proiezione è preceduta dal corto animato Una rosa, dedicato ai bambini di Gaza.

Il caffè letterario con Daria Bignardi e Niccolò Ammaniti

La mattina di giovedì 10 luglio è stata dedicata al Caffè Letterario con Daria Bignardi, che dialoga con Giovanna Taviani sul libro Ogni prigione è un’isola. Nel pomeriggio prosegue il concorso con due nuovi documentari. In serata, a Malfa, arrivano Ammaniti e Bignardi, premiati dal Festival, seguiti dal concerto di Etta Scollo e dalla proiezione speciale Nino 18 giorni.

Il direttore del festival Marco Müller

Il direttore di festival Marco Müller ha aperto la giornata di venerdì con un incontro sul ruolo dei festival nell’epoca delle piattaforme. Nel pomeriggio spazio ai documentari in concorso. In serata, il Festival dedicato ad un focus alla guerra e alla resistenza con la regista iraniana Sepideh Farsi, premiata e protagonista della proiezione Put your soul on your hand and walk. Chiuderà la notte il concerto di Mario Incudine.

Il premio gruppo Arena

La giornata di domani si aprirà con Valeria Golino, ospite del Caffè Letterario dedicato al suo percorso tra recitazione e regia. Nel pomeriggio arriva A War on Women di Raha Shirazi. In serata, Golino, Martone e Ippolita di Majo riceveranno il Premio Gruppo Arena prima della proiezione del film Fuori. A seguire, proiezioni musicali e documentari nelle varie location dell’isola.

Milo Manara e la serata finale

Il maestro Milo Manara incontrerà il pubblico con un dialogo sull’Odissea raccontata da Telemaco. Nel pomeriggio verrà presentato il documentario Manara di Valentina Zanella. A Palazzo Marchetti, Isabella Ragonese e Martina Caruso guideranno un incontro dedicato a giovani, impresa culturale e territorio. La serata finale a Malfa assegna i premi del concorso e chiuderà con la proiezione. La quinta stagione di Giuseppe Carrieri.